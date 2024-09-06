Вбивство львівського таксиста під час Євро-2012: суд виніс вирок у резонансній справі

Городоцький райсуд Львівської області 30 серпня виніс вирок у резонансній справі про вбивство таксиста Ігоря Пака під час Євро-2012. Назара Дубенського визнали винним.

Як вказано у вироку суду, Дубенському призначили 13 років позбавлення волі. Також засуджений повинен відшкодувати моральну та матеріальну шкоду.

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Вирок у справі про вбивство таксиста

Суд встановив, що Дубенський близько опівночі 28 червня 2012 року взяв таксі, щоб доїхати з центру Львова до села Суховоля. Після того, як авто заїхало на заправку, між водієм Ігорем Паком та пасажиром виникла словесна перепалка через брак грошей для оплати проїзду.

Пізніше пасажир попросив водія зупинити авто. Далі витягнув пістолет і вистрелив таксисту в голову.

За даними правоохоронців, після умисного вбивства, Дубенський одягнув на голову потерпілого поліетиленовий пакет і обмотав його скотчем, а тіло закопав. Частину особистих речей вбитого спалив, а мобільний телефон викинув у водойму. Opel Astra, яким користувався таксист, обвинувачений вирішив викрасти. Втім, у селі Зимна Вода не впорався з керуванням і з'їхав з дороги. Згодом машину також спалив.

Журналісти зауважили, що поліція повідомила про розкриття резонансного вбивства лише у 2020-му. Через понад 6 років після вбивства у полі відшукали рештки тіла. Експертиза підтвердила, що вони належать Ігорю Паку, який загинув від вогнепального поранення в голову.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що вбитий 27-річний Ігор Пак працював у Львівському апеляційному господарському суді та підробляв таксистом.

Щодо Назара Дубенського правоохоронці відкрили кримінальні провадження за кількома статтями, зокрема, умисне вбивство, незаконне заволодіння авто, знищення майна. У суді обвинувачений свою провину заперечив, відмовився давати покази.

До речі, у вироку суду є покази друга обвинуваченого, якому подзвонив після вбивства та просив допомогти. Чоловік бачив, як той закопував тіло вбитого.

Назара Дубенського визнали винним у вбивстві, викраденні авто та знищенні майна. Йому призначили 13 років та ґратами.

Цей строк рахуватимуть з моменту його затримання, тобто 30 січня 2020 року. Окрім того, з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за 2 дні позбавлення волі. Однак, на вирок суду ще може бути подана апеляційна скарга.