Поліція затримала підозрюваного у вбивстві українця у таборі для біженців в Німеччині

У притулку для біженців у Німеччині 12 серпня знайшли вбитого українця. Поліція повідомила, що затримала підозрюваного у вбивстві.

Слідство вважає, що до смерті українця може бути причетним 26-річний громадянин України. Його затримали увечері того ж дня.

Дивіться також Смерть українських баскетболістів: у Німеччині розпочався суд над вбивцями Єрмакова та Козаченко

Чоловіка знайшли із важким пораненням

У прокуратурі міста повідомили, що наразі до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

Нагадаємо, що інцидент стався в одному із притулків для біженців міста Росток у землі Мекленбург-Передня Померанія. Чоловіка із важким пораненням знайшли у понеділок, 12 серпня, приблизно о 12:15.

Його виявили занадто пізно, і лікарі лише констатували смерть. Українцю було 46 років.

Раніше Der Spiegel зауважувало, що ситуація на місці злочину вказує на вбивство.

Жодних інших деталей справи наразі не повідомляють, посилаючись на таємницю слідства.