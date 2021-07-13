Вдарив ножем у груди: на Львівщині чоловік ледь не вбив власного брата – фото
Джерело:поліція Львівщини
Львівські правоохоронці 12 липня затримали 36-річного чоловіка. Він під час сварки вдарив власного брата ножем у груди.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру.
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Чоловік вдарив брата ножем у груди
- Правоохоронцям 12 липня надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги.
- Вони розповіли, що до лікарні потрапив пацієнт з діагнозом "проникна рана грудної порожнини".
- До розкриття злочину залучили слідчих, патрульних та співробітників інших служб поліції.
- Правоохоронці встановили особу постраждалого. Ним виявився 38-річний житель одного з сіл Львівського району.
- Також поліцейські з'ясували, що чоловіка поранив його власний молодший брат.
- Приблизно о 3:00 36-річний зловмисник під час сварки вдарив постраждалого ножем.
Зловмисник ледь не вбив власного брата / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "умисне нанесення тяжкого тілесного ушкодження". Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини