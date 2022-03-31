Вдень росіяни влучили ракетою неподалік центра Харкова
Окупанти влучили ракетою неподалік центра Харкова. У місті також був інтенсивний артилерійський обстріл.
Відповідну інформацію розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Про це він сказав ввечері 31 березня в ефірі каналу "Рада".
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Окупанти вгатили неподалік центра Харкова
Сьогодні (мовиться про 31 березня – 24 канал) у нас був ракетний обстріл неподалік від міста Харкова,
– розповів посадовець.
Олег Синєгубов розповів, що фіксують також інтенсивний артилерійський обстріл у районах міста.
Попри це, життєдіяльність міста відновлюють – відкривається малий та середній бізнес. Тобто підприємці починають працювати не тільки на волонтерську діяльність. Глава ОВА припустив, що це правильно – навіть у тих умовах, в яких наразі перебувають.
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