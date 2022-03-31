Окупанти обстріляли освітній комплекс у селищі Пісочин

Російські військові цинічно обстріляли освітній комплекс у селищі Пісочин. Про це повідомив пісочинський селищний голова Олег Чернобай.

Варте уваги Внаслідок обстрілів виникло кілька пожеж на Північній Салтівці в Харкові

Ворог завдав ударів по мікрорайону "Надія", де тільки рік тому відкрили садок та школу.

Унаслідок ударів російських окупантів уламками снарядів побито частину вікон, зруйновано покрівлю над однією із груп садочку.

Також сліди пошкоджень є на фасаді будівлі, на тіньових навісах та вуличних ігрових комплексах.

Наслідки обстрілу Пісочину / Фото з фейсбуку Олега Чернобая

До слова – Окупанти руйнують історичні будівлі Харкова: дивіться відео