Рятувальники отримали повідомлення про пожежі вранці. Усі постраждалі будинки розташовані в одному житловому масиві.
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За попередніми даними, на щастя, жертв немає. Пожежники врятували 2 жінок, які були в будинках.
Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС
Пожежу гасили 30 рятувальників. До гасіння залучили 8 одиниць спецтехніки.
Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС
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