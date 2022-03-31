Рятувальники отримали повідомлення про пожежі вранці. Усі постраждалі будинки розташовані в одному житловому масиві.

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За попередніми даними, на щастя, жертв немає. Пожежники врятували 2 жінок, які були в будинках.

Пожежа в Північній Сатівці
Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС

Пожежу гасили 30 рятувальників. До гасіння залучили 8 одиниць спецтехніки.

Пожежа в Північній Салтівці
Пожежа в районі Північна Салтівка / Фото МВС

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