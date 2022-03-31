Ірпінь під постійним артилерійським обстрілом
Про це заявив глава Київської ОВА Олександр Павлюк. Він повідомив, що досі тривають бої, тому говорити про повернення місцевого населення в Ірпінь – ще дуже рано.
Це важливо Ці кадри має бачити світ: рятувальники показали, як виносять тіла вбитих містян з Ірпеня
Павлюк наголосив, що Ірпінь під постійним артилерійським обстрілом.
Окупанти замінували будинки
Олександр Павлюк заявив, що окупанти замінували багато житлових будинків в Ірпені та прилеглі території.
Ще тривають заходи щодо зачистки нашими силами оборони. Також попереду проведення розмінування силами ДСНС великої території, як у самому місті, так і на під'їзді,
– сказав глава Київської ОВА.
Як зазначив Павлюк, тільки після зачистки, розмінування та перевірки житлових будинків – можна буде говорити про повернення цивільних людей в Ірпінь.
Дивіться також Як проходить зачистка Ірпеня: фото та жахливі подробиці
ЗСУ звільнили Ірпінь від ворога: коротко
- Українські військові 28 березня звільнили місто Ірпінь від російських окупантів. За попередньою інформацією, від рук росіян загинуло 200 – 300 місцевих жителів.
- Місцеві розповідають жахливі подробиці звірства російських окупантів. Російські військові розстрілювали тих, хто їм не подобався.
- Також вони танками роздавлювали та закатували в асфальт тіла вбитих.
До слова – З'явились кадри звільненого Ірпеня: дивіться відео