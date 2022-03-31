Ірпінь під постійним артилерійським обстрілом

Про це заявив глава Київської ОВА Олександр Павлюк. Він повідомив, що досі тривають бої, тому говорити про повернення місцевого населення в Ірпінь – ще дуже рано.

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Павлюк наголосив, що Ірпінь під постійним артилерійським обстрілом.

Окупанти замінували будинки

Олександр Павлюк заявив, що окупанти замінували багато житлових будинків в Ірпені та прилеглі території.

Ще тривають заходи щодо зачистки нашими силами оборони. Також попереду проведення розмінування силами ДСНС великої території, як у самому місті, так і на під'їзді,

– сказав глава Київської ОВА.

Як зазначив Павлюк, тільки після зачистки, розмінування та перевірки житлових будинків – можна буде говорити про повернення цивільних людей в Ірпінь.

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