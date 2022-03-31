Ирпень под постоянным артиллерийским обстрелом

Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Он сообщил, что до сих пор продолжаются бои, поэтому говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано.

Это важно Эти кадры должны видеть мир: спасатели показали, как выносят тела убитых горожан из Ирпеня

Павлюк подчеркнул, что Ирпень под постоянным артиллерийским обстрелом.

Оккупанты заминировали дома

Александр Павлюк заявил, что оккупанты заминировали многие жилые дома в Ирпене и прилегающие территории.

Еще продолжаются мероприятия по зачистке нашими силами обороны. Также впереди проведение разминирования силами ГСЧС большой территории, как в самом городе, так и на подъезде,

– сказал глава Киевской ОВА.

Как отметил Павлюк, только после зачистки, разминирования и проверки жилых домов можно будет говорить о возвращении гражданских в Ирпень.

Смотрите также Как проходит зачистка Ирпеня: фото и ужасные подробности

ВСУ освободили Ирпень от врага: коротко

К слову – Появились кадры освобожденного Ирпеня: смотрите видео