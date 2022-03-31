Ирпень под постоянным артиллерийским обстрелом
Об этом заявил глава Киевской ОВА Александр Павлюк. Он сообщил, что до сих пор продолжаются бои, поэтому говорить о возвращении местного населения в Ирпень еще очень рано.
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Павлюк подчеркнул, что Ирпень под постоянным артиллерийским обстрелом.
Оккупанты заминировали дома
Александр Павлюк заявил, что оккупанты заминировали многие жилые дома в Ирпене и прилегающие территории.
Еще продолжаются мероприятия по зачистке нашими силами обороны. Также впереди проведение разминирования силами ГСЧС большой территории, как в самом городе, так и на подъезде,
– сказал глава Киевской ОВА.
Как отметил Павлюк, только после зачистки, разминирования и проверки жилых домов можно будет говорить о возвращении гражданских в Ирпень.
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- Украинские военные 28 марта освободили город Ирпень от российских оккупантов. По предварительной информации, от рук россиян погибли 200 – 300 местных жителей.
- Местные рассказывают ужасающие подробности зверств российских оккупантов. Российские военные расстреливали тех, кто им не нравился.
- Также они танками раздавливали и закатывали в асфальт тела убитых.
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