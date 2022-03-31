Спасатели получили уведомление о пожарах утром. Все пострадавшие дома расположены в одном жилом массиве.

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По предварительным данным, к счастью, жертв нет. Пожарные спасли 2 женщин, которые находились в домах.



Пожар в районе Северная Салтовка / Фото МВД

Пожар тушили 30 спасателей. К тушению привлекли 8 единиц спецтехники.



Пожар в районе Северная Салтовка / Фото МВД