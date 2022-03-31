Оккупанты обстреляли образовательный комплекс в поселке Песочин
Российские военные цинично обстреляли образовательный комплекс в поселке Песочин. Об этом сообщил песочинский поселковый голова Олег Чернобай.
Достойное внимания В результате обстрелов возникло несколько пожаров на Северной Салтовке в Харькове
Враг нанес удары по микрорайону "Надежда", где только год назад открыли садик и школу.
В результате ударов российских оккупантов обломками снарядовразбита часть окон, разрушена кровля над одной из групп садика.
Также следы повреждений есть на фасаде здания, на теневых навесах и уличных игровых комплексах.
Последствия обстрела Песочина / Фото из фейсбука Олега Чернобая
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