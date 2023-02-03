Ведучого "трансляцій" з п'яних вечірок у Києві взяли під варту

Андрія Ярину – фігуранта справи про про п'яні вечірки в Києві – взяли під варту. Можливість внести заставу – не передбачена.

"Блогер" залишатиметься під вартою щонайменше до 1 квітня 2023 року. Відповідне рішення Шевченківський райсуд Києва ухвалив 3 лютого.

Зверніть увагу Зараз – в ізоляторі: організаторам п'яних вечірок у Києві загрожує до 7 років в'язниці

Підозрюваному – 19 років. Він – з Хмельницької області. Стверджує, що офіційно не працевлаштований ніде.

Підозрюваний відкидає звинувачення у зґвалтуванні та цинічно намагається перекласти свою провину на дівчат. Що ж, тепер у нього буде час подумати над своїми вчинками.

Що каже прокуратура

На утриманні Ярини під вартою наполягає прокуратура.

Підозрюється у розповсюдженні відео порнографічного характеру. Він з хлопцями знімали відео дівчат у непритомному стані, далі розповсюджували у телеграм-каналі. Підозрюваний може переховуватись, може знищити речі та документи, які потрібні слідству, – заявив один з прокурорів.

Окрім того, сторона звинувачення просила не відпускати підозрюваного під заставу.

Скандал з "п'яними вечірками" – головне

Правоохоронці 1 лютого провели обшук в організаторів так званих "п'яних вечірок". Вони публікували у мережі ганебний контент. На фото та відео дівчат накачують алкоголем та, ймовірно, снодійним, а тоді – кривдять. Зокрема, непритомними та оголеними показують у мережі. Своїми злочинами хлопці хизувалися у мережі.