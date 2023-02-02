Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на декілька років. Досудове розслідування наразі триває.

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Що загрожує організаторам п'яних вечірок у Києві

1 лютого поліцейські провели обшуки у квартирі юнаків, яку вони орендували у столиці, а також у помешканнях в Івано-Франківській області.

Наразі двох організаторів вечірок затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також їм оголосили про підозру за статтею про виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.

Так, санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.



До юнаків завітала поліція / фото Нацполіції України



Зловмисникам оголосили про підозру / фото Нацполіції України



Юнаків затримали слідчі / фото Нацполіції України

Скандал з п'яними вечірками: що відомо