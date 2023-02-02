Тепер зловмисникам загрожує позбавлення волі на декілька років. Досудове розслідування наразі триває.
До теми У ЗСУ такі не потрібні, – військовий відреагував на скандал з вечірками, де знущалися з дівчат
Що загрожує організаторам п'яних вечірок у Києві
1 лютого поліцейські провели обшуки у квартирі юнаків, яку вони орендували у столиці, а також у помешканнях в Івано-Франківській області.
Наразі двох організаторів вечірок затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також їм оголосили про підозру за статтею про виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів.
Так, санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.
До юнаків завітала поліція / фото Нацполіції України
Зловмисникам оголосили про підозру / фото Нацполіції України
Юнаків затримали слідчі / фото Нацполіції України
Скандал з п'яними вечірками: що відомо
- 1 лютого поліція провела обшуки в організаторів п'яних вечірок у Києві. До цього у мережі з'явились фото та відео з вечірок, де молоді люди вживають алкоголь, кривдять та принижують дівчат.
- Як стало відомо, хлопці приїхали з Івано-Франківська. Вони накачували дівчат алкоголем та, ймовірно, снодійним. Після цього показували їх оголених і непритомних на камеру.
- Підозрювані орендували квартиру у Києві. Туди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до непритомного стану і, користуючись безпорадним станом жінок, здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, водночас знімали все на телефони.
- Правоохоронці розпочали кримінальне провадження стосовно цих зловмисників. Двом особам вручили підозру, ще 6 хлопцям – вручили повістки.
- Військовослужбовець ЗСУ Юрій Федоренко наголосив, що йому дуже "болить" від таких новин. Боєць ЗСУ вважає, що цих хлопців мають посадити до в'язниці на довгі роки.