У Великих Грибовичах народний дім перетворять на житло для переселенців, – Садовий

Маємо дуже серйозну проблему – за ці 90 днів через Львів пройшло 5 мільйонів українців, за орієнтовними даними. Понад 2 мільйони частково залишались у місті, адже хтось на день, а хтось на тиждень залишався у Львові, тому потрібно було вирішувати питання із проживанням.

Про це 24 каналу розповів мер Львова Андрій Садовий. Він також зазначив, що майже 200 тисяч осіб жили тут дуже довгий період і тільки зараз, коли українці потрохи почали повертатися до Києва чи області, у Львові залишилось 150 тисяч людей, які щодня отримують від міста підтримку, вони мають житло та їжу.

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За нашими прогнозами, після війни орієнтовно 50 тисяч осіб залишаться у місті, адже їм просто не буде куди повернутися. Тому ми маємо подумати над тим, де всіх розмістити, говорить мер Львова.

Зараз ми переформатовуємо ті приміщення, які можна легко перетворити під житло, сюди ж вносимо і народний дім у Грибовичах. Місто має партнерство із німецькими друзями, переобладнаємо та добудуємо цей комплекс, а опісля зможемо відновити там роботу народного дому, бо це помешкання є тимчасовим,

– пояснює Андрій Садовий.

За словами очільника Львова, вже вибудували тимчасове житло для наших переміщених осіб, звели також кампус для жінок при надії, у планах відкрити його у липні.

"Все це житло є тимчасовим, але там можна проживати і довший час. Сподіваємось, що скоро запрацює державна іпотечна програма, уряд ось-ось має її фіналізувати. Суть цієї іпотеки полягає у тому, що людям можна купувати житло під виплати у скажімо, 20 років, під 5% річних у гривні", – говорить Садовий.

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У Львові відкрили третє модульне містечко для вимушених переселенців. Завдяки цьому ще 370 українців з регіонів, де тривають активні бойові дії, матимуть тимчасовий дім зі всім необхідним для життя.

Містечко постало там, де греко-католицьке згромадження Отців Салезіян Святого Івана Боско збиралося будувати школу. Однак тепер вони дозволили розмістити на території людей, які цього потребують, а також зголосилися опікуватися ними.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на Львівщині оселилися приблизно 300 тисяч внутрішніх переселенців. З них – 200 тисяч безпосередньо у Львові. Тож у місті облаштовують тимчасове житло у модульних будиночках.

Також у Львові днями пройшов Весняний діловий форум. На події обговорювали, як швидко відновити критично важливий сектор суспільного життя. Для цього зібралися представники органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, міжнародних інституцій, бізнесу і фінансових установ.

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