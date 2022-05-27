Про це 24 каналу розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

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Він наголосиив, що міжнародна спільнота трохи шокована, але у Львові з військовими травмами в 5 разів більше цивільного населення, ніж бійців.

Більшість людей, які приїжджають до Львова з важкими пораненнями – це жінки, діти та літні люди. І це емоційно складно бачити на свої очі,

– каже Садовий.

Мер Львова підтвердив, що в місті хочуть побудувати один з найпотужніших в Європі реабілітаційних центрів. Він буде створений на базі Першого медичного об‘єднання, яка є найбільшою в Україні.

За його словами, війна спровокувала будувати такі реабілітаційні центри. Свого часу це зробили в Ізраїлі, США тощо. Україна наразі вивчає досвід цих країн.

Вже навіть є робоча назва цього проєкту – "Незламні". "Як незламні всі наші українці, так само незламними є наші люди, які зазнали поранень", – сказав Садовий.

Мер Львова розповів про поранених. "Хтось на міну став, хтось попав під бомбардування, цим людям треба буде допомагати наступні кілька років, буде психологічна реабілітація", – додав він.

Садовий про поранених, переселенців та навчання:



Створення реабілітаційного центру у Львові: головне

Очільник міста зауважив, що у лікарнях Львова зараз лікуються понад 1000 пацієнтів з гарячих точок. Серед них є люди з мінно-вибуховими травмами, які залишилися без кінцівок.

Саме тому у Львові започатковують великий проєкт "Незламні", у рамках якого відбудеться будівництво національного реабілітаційного центру. Робота над ним триває вже більше ніж місяць.

Планується, що у центрі робитимуть протезування, проводитимуть реабілітацію та соціалізацію, а також надаватимуть психологічну підтримку, яка зараз так необхідна величезній кількості українців.

Офіційно проєкт "Незламні" стартуватиме 10 червня та розпочнеться з великої конференції партнерів. У ній візьмуть участь фонди та посольства, які вже погодилися співпрацювати.

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