Об этом 24 каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.
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Он подчеркнул, что международное сообщество несколько шокировано, но во Львове с военными травмами в 5 раз больше гражданского населения, чем бойцов.
Большинство людей, которые приезжают во Львов с тяжелыми ранениями – женщины, дети и пожилые люди. И это эмоционально сложно видеть своими глазами,
– говорит Садовый.
Мэр Львова подтвердил, что в городе хотят построить один из самых мощных в Европе реабилитационных центров. Он будет создан на базе Первого медицинского объединения, крупнейшей в Украине.
По его словам, война спровоцировала строительство таких реабилитационных центров. В свое время это сделали в Израиле, США и т.д. Украина изучает опыт этих стран.
Уже даже есть рабочее название этого проекта – "Несокрушимые". "Как несокрушимы все наши украинцы, так же несокрушимы наши люди, которые получили ранения", - сказал Садовый.
Мэр Львова рассказал о раненых. " Кто-то на мину встал, кто-то попал под бомбежку , этим людям нужно будет помогать следующие несколько лет, будет психологическая реабилитация", – добавил он.
Садовый о раненых, переселенцах и обучении:
Создание реабилитационного центра во Львове: главное
- Глава города отметил, что в больницах Львова сейчас лечатся более 1000 пациентов с горячих точек. Среди них есть люди с оставшимися без конечностей минно-взрывными травмами.
- Именно поэтому во Львове открывают большой проект "Несокрушимые" , в рамках которого состоится строительство национального реабилитационного центра. Работа над ним длится уже больше месяца.
- Планируется, что в центре будут делать протезирование, проводить реабилитацию и социализацию, а также оказывать психологическую поддержку, которая сейчас так необходима огромному количеству украинцев.
- Официально проект "Несокрушимые" стартует 10 июня и начнется с большой конференции партнеров. В ней примут участие фонды и посольства, которые уже согласились сотрудничать.