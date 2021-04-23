Венедіктова каже, що їй не подобається закриття справи "Роттердам+": у ЦПК закидають маніпуляції

За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової справа "Роттердам+" розвалюється. Вона зазначила, те, що прокурор тричі закривав справу, їй не подобається та викликає багато питань. У Центрі протидії корупції назвали заяву Венедіктової маніпуляцією.

Про справу "Роттердам+" Венедіктова розповіла в ефірі "Права на владу". Вона запевнила, що хоче, аби антикорупційні правоохоронні органи залишались незалежними.

До теми Українське за нідерландською ціною: чому у справі "Роттердам+" ніхто не несе відповідальність

Генпрокурорка каже, що дії прокурора не подобаються усім

Генпрокурорка каже, що дії прокурора, який тричі закривав справу, не подобаються усім та викликають багато запитань.

Але чому ми собі не даємо відповіді, що той же ВАКС – три різних судді! Тричі відмовляв детективам у відведенні прокурора? Трикутник НАБУ – САП – ВАКС, – ми маємо давати їм можливість бути незалежними. З іншого боку стоїть питання: Венедіктова має піти і щось змінити,

– зауважила Венедіктова.

Очільниця Офісу генпрокурора запевнила, що вона готова щось міняти, проте у випадку, коли у неї будуть терміни для ефективного розслідування.

У Центрі протидії корупції "пройшлись" по заяві Венедіктової

У Центрі протидії корупції проаналізували заяву Венедіктової і визначили її, як маніпуляційну. У ЦПК кажуть, що суд може відвести прокурора лише за чітко визначених законом підстав. Проте інша ситуація з генпрокурором, який може зробити це через неефективність прокурора.

Читайте також Венедіктова блокує багато важливих справ, – юрист Валько назвав головні провали генпрокурорки

Також у ЦПК нагадали, що ще у січні Венедіктова обіцяла перевірити діяльність прокурора Пономаренка, проте про жодні результати громадськість не проінформували.

Часу для того, аби звернутись до суду, достатньо

Щодо часу для розслідування, якого начебто не вистачає, то у Центрі з цим не погоджуються.

Венедіктовій прекрасно відомо, що до закінчення строків досудового розслідування залишилось три дні. Наразі слідство зупинене для виконання міжнародних доручень. Проте як тільки строки поновляться, у прокурора САП буде цілих три дні для того, щоб розпочати звернення до суду з обвинувальним актом і відкрити захисту матеріали для ознайомлення,

– пишуть у ЦПК.

У ЦПК кажуть, Венедіктовій лише потрібно замінити прокурора на того, хто готовий передавати справу до суду і відстоювати обвинувачення.

Що відомо про справу "Роттердам+":