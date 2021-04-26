Позовів на 1,3 мільярда гривень, – Венедіктова про підсумки боротьби з екологічними злочинами

Генпрокурорка Ірина Венедіктова у 35 роковини Чорнобильської катастрофи розповіла, що в результаті боротьби з екологічними злочинами, правоохоронці скерували до суду більше ніж 100 кримінальних справ. Мовиться також про позови на понад мільярд гривень.

За словами Ірини Венедіктової, у березні правоохоронці посилили контроль у протидії порушенням в екологічній сфері. Про це генпрокурорка розповіла у відеозверненні.

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Про результати боротьби з екозлочинами

Ірина Венедіктова розповіла, що за місяць правоохоронці вже викрили близько тисячі кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Серед найгучніших:

На Донеччині виявили факти незаконного видобутку 263 тисяч тонн вугілля вартістю майже 364 мільйони гривень та ще 3 мільйонів тонн, вартість якого наразі встановлюється.

В Івано-Франківську викрили групу посадовців низки підприємств, які легалізовували незаконно зрубаний ліс та відправляли його в Молдову. Вартість вивезеної деревини – майже 15 мільйонів гривень.

На Полтавщині та Львівщині викрито факти незаконного забору води з підземних свердловин, що спричинило понад 2 мільйони гривень збитків державі.

Про підозру повідомили у вчиненні 135 кримінальних правопорушень проти довкілля,

– додає Венедіктова.

Зокрема вона розповіла, що повідомили "про підозру одному із керівників філії "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниці", який допустив незаконне проведення 5 вибухів та видобуток майже 219 тисяч кубометрів габро-анортозиту та граніту. Збитки навколишньому природному середовищу сягають близько 500 мільйонів гривень".

135 кримінальних справ скерували до суду

До суду вже скерували кримінальні провадження щодо вчинення 135 правопорушень,

– каже Венедіктова.

Так, до суду направлено обвинувальний акт стосовно голови правління товариства, який організував у Києві незаконне видобування піску. Збитків завдали на 626 мільйонів гривень.

Судитимуть також колишнього першого заступника Голови Держслужби геології та надр України, який у результаті службової недбалості допустив незаконне використання корисних копалин без відповідного дозволу. Збитки – близько 40 мільйонів гривень.

За незаконну порубку лісу до суду скеровано обвинувальні акти стосовно 3 службових осіб лісництв на Закарпатті та Харківщині.

За останній місяць на захист інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища прокурори пред'явили позовів на 1,3 мільярда гривень,

– розповіла Ірина Венедіктова.

Вона також додала, що за місяць "реально виконано рішень суду в сфері охорони навколишнього природного середовища на понад 335 мільйонів гривень".

Ірина Венедіктова розповіла про результати боротьби з екозлочинами: дивіться відео

Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО України від 23 березня 2021 року "Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації".

"Цим рішенням Кабміну доручено невідкладно розробити та затвердити Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2021 – 2025 роки", – зауважила Венедіктова.

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