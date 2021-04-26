У роковини Чорнобильської трагедії 26 квітня ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива. Його строк експлуатації складає 100 років.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Як сказав Зеленський, українська влада повинна зробити все заради неповторення подібних катастроф.

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Зеленський заявив, що прагне трансформувати територію відчуження на територію відродження.

Україна не одна, має широку підтримку партнерів. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище. Дуже важливо, що сьогодні буде отримано ліцензію на утримання нового сховища, строк експлуатації до 100 років,

– повідомив він.