У Чорнобилі ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива
У роковини Чорнобильської трагедії 26 квітня ввели в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива. Його строк експлуатації складає 100 років.
Джерело:Офіс Президента
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу. Як сказав Зеленський, українська влада повинна зробити все заради неповторення подібних катастроф.
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Зеленський заявив, що прагне трансформувати територію відчуження на територію відродження.
Україна не одна, має широку підтримку партнерів. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище. Дуже важливо, що сьогодні буде отримано ліцензію на утримання нового сховища, строк експлуатації до 100 років,
– повідомив він.
Український президент вказав, що це знаковий крок для безпеки в Чорнобильській зоні.
Що цьому передувало
Колегія Державної інспекції ядерного регулювання ще минулого тижня ухвалила рішення про видачу ліцензії Чорнобильській АЕС на експлуатацію сховища відпрацьованого ядерного палива.
Ліцензія підтверджує, що процес поводження з відпрацьованим ядерним паливом в Україні може відповідати вимогам МАГАТЕ і гарантувати екологічну безпеку територій, на яких цей процес відбувається.
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