В годовщину Чернобыльской трагедии 26 апреля ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива. Его срок эксплуатации составляет 100 лет.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга. Как сказал Зеленский, украинская власть должна сделать все ради неповторения подобных катастроф.

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Зеленский заявил, что стремится трансформировать территорию отчуждения на территорию возрождения.

Украина не одна, у нее есть широкая поддержка партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище. Очень важно, что сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, срок эксплуатации до 100 лет,

– сообщил он.

Украинский президент указал, что это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне.

Что этому предшествовало

Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования еще на прошлой неделе приняла решение о выдаче лицензии Чернобыльской АЭС на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива.

Лицензия подтверждает, что процесс обращения с отработанным ядерным топливом в Украине может отвечать требованиям МАГАТЭ и обеспечить экологическую безопасность территорий, на которых этот процесс происходит.

Обратите внимание! ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки к хранению и непосредственно долгосрочного хранения (в течение 100 лет) всего отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС. Строительство ХОЯТ-2 и перемещение в него всего отработанного ядерного топлива является одним из условий снятия с эксплуатации ЧАЭС.