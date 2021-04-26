В Чернобыле ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива
В годовщину Чернобыльской трагедии 26 апреля ввели в эксплуатацию новое хранилище отработанного ядерного топлива. Его срок эксплуатации составляет 100 лет.
Источник:Офис Президента
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга. Как сказал Зеленский, украинская власть должна сделать все ради неповторения подобных катастроф.
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Зеленский заявил, что стремится трансформировать территорию отчуждения на территорию возрождения.
Украина не одна, у нее есть широкая поддержка партнеров. Сегодня введено в эксплуатацию новое хранилище. Очень важно, что сегодня будет получена лицензия на содержание нового хранилища, срок эксплуатации до 100 лет,
– сообщил он.
Украинский президент указал, что это знаковый шаг для безопасности в Чернобыльской зоне.
Что этому предшествовало
Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования еще на прошлой неделе приняла решение о выдаче лицензии Чернобыльской АЭС на эксплуатацию хранилища отработанного ядерного топлива.
Лицензия подтверждает, что процесс обращения с отработанным ядерным топливом в Украине может отвечать требованиям МАГАТЭ и обеспечить экологическую безопасность территорий, на которых этот процесс происходит.
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