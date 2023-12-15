Не будуть використовувати силу: Венесуела та Гаяна домовилися мирно вирішити конфлікт
Президент Венесуели Ніколас Мадуро та лідер Гаяни Мухаммед Ірфаан Алі домовилися мирно вирішити суперечку щодо території Ессекібо. Лідери країн запевнили, що не застосовуватимуть силу, а продовжуватимуть переговори.
Про це повідомив у мережі Х президент Венесуели Ніколас Мадуро. Він також опублікував відео, як минула зустріч з лідером Гаяни, повідомляє 24 Канал.
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Як Венесуела та Гаяна вирішуватимуть конфлікт
Лідери Венесуели та Гаяни на зустрічі 14 грудня домовилися не застосовувати силу, а вирішити територіальні суперечки щодо Ессекібо мирними переговорами. До слова, зустріч президентів пройшла у столиці карибської держави Сент-Вінсент та Гренадини Кінгстауне. Варто наголосити, що після переговорів президенти також потисли один одному руки, а інші учасники – аплодували такому рішенню. Посередниками у зустрічі були Спільнота країн Латинської Америки та Карибського басейну та Карибська спільнота.
Хоча позиції Венесуели та Гаяни різняться щодо території Ессекібо, втім після переговорів у мережі опублікували спільну декларацію. У ній мовиться, що Венесуела та Гаяна домовилися не погрожувати й не використовувати силу одна проти одної "за будь-яких обставин і утримуватися від ескалації будь-якого конфлікту". У декларації також мовиться, що Мадуро та Ірфаан Алі найближчими місяцями проведуть нову зустріч у Бразилії.
Окрім того, для врегулювання конфлікту між Венесуелою та Гаяною створять спеціальну територіальну комісію. До її складу увійдуть міністри закордонних справ, а також технічний персонал Венесуели та Гаяни. Через 3 місяці комісія має оприлюднити перший звіт щодо території Ессекібо.
Чому між Венесуелою та Гаяною відбулося загострення
- Суперечка між Венесуелою та Гаяною щодо спірних територій Ессекібо триває ще з 1895 року. Втім, особливого загострення ситуація набула у 2015 році, а у жовтні 2023 року Венесуела почала робити кроки щодо анексії цього регіону.
- Так, президент Венесуели Ніколас Мадуро 5 грудня, заявив про старт низки заходів, що можуть передувати анексії регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. За кілька днів до цього, 3 грудня, там нібито відбувся відповідний референдум. Вже 9 грудня у Венесуелі опублікували нову "карту", а також призначили "керівника" Ессекібо.
- Причиною загострення конфлікту стала нафта, адже на території Венесуели знаходиться одна п'ята частина від загальних покладів нафти у світі. Згідно з відкритими даними, на спірній території Ессекібо також виявили чималі поклади нафти.