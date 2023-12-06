Друг Путіна диктатор Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про примусове приєднання Ессекібо – "спірного" регіону сусідньої Гаяни.

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Створення національної високої комісії із "захисту" Ессекібо

Ніколас Мадуро 5 грудня, заявив про старт низки заходів, що можуть передувати анексії регіону сусідньої Гаяни – Ессекібо. Про здійснення анексії частини сусідньої Гаяни начебто напередодні висловилося населення Венесуели під час референдуму.

У склад "національної високої комісії із захисту Ессекібо" увійшли представники Ради оборони, уряду, Ради нацбезпеки, а також діячі політичного, релігійного та академічного секторів.

Закон Гаяни-Ессекібо

Мадуро вніс до парламенту Венесуели проєкт закону про створення 24-го штату Гаяна-Ессекібо з території, яку збирається анексувати.

За словами диктатора, це дасть старт реалізації результатів консультативного референдуму, який проводили 3 грудня. Результати референдуму показали, що 95% населення нібито підтримали пропозицію венесуельської влади анексувати багатий на нафту регіон сусідньої держави Гаяни.

Також в розпорядження Мадуро входило – поширити навчальними закладами "нову карту" Венесуели з включенням спірного регіону, а також почати процес створення "нового штату" Гаяна-Ессекібо й провести там перепис населення.

Зони комплексної оборони Гаяни-Ессекібо

Диктатор Венесуели оголосив про створення зони комплексної оборони Гаяни-Есекіба з трьома зонами комплексного розвитку та 28 секторами комплексного розвитку, військовими та адміністративно залежними від регіону комплексної оборони Гуаяни.

Зокрема, диктатор Венесуели розпорядився видавати ліцензії на розвідку й експлуатацію природних ресурсів у Ессекібо.

В чому причина суперечки між сторонами