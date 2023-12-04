Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зазначивши, що США не зможе залишити без підтримки свого союзника – Гаяну. Проте можливості Вашингтона хоч і великі, проте не безмежні.
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Намагаються об'єднати кейси
Гаяна, на боці якої можуть виступити США та Бразилія, у разі розпалення ситуації, потребуватиме захисту у вигляді фінансів та імовірно постачання військової техніки – в залежності від того, який контингент буде брати участь у конфлікті з боку Венесуели.
Постачання Гаяні від одного донора – США – будуть конкурувати з допомогою Україні, Ізраїлю, Південній Кореї, Тайваню. Ресурси Сполучених Штатів великі, але не безмежні,
– підкреслив політолог.
Крім того, дипломатичні зусилля США будуть розфокусовані не тільки на Близький Схід та Європейський Союз, але й ще на Латинську Америку.
"Коли гарячих точок у світі ставатиме більше, їх, умовно кажучи, можна зібрати у єдиний кейс для майбутніх переговорів. Так Росія і її союзники намагалися вчинити декілька років тому, об'єднавши кейси Сирії та України під час переговорів зі Сполученими Штатами. Москва робила спробу дійти порозуміння з Заходом шляхом обміну стратегічними інтересами", – згадав Вігірінський.
Як конфлікт між Венесуелою та Гаяною може вплинути на підтримку України з боку США: дивіться відео
Можливі репутаційні втрати
Водночас США усвідомлюють, що у разі, якщо вони не нададуть допомоги комусь зі своїх союзників, це може призвести до їхніх репутаційних втрат, а потім й до хиткості альянсів.
Проте американські аналітичні центри зазначають, що найбільша сила Сполучених Штатів – це двосторонні міжнародні угоди щодо взаємного порозуміння, допомоги і співпраці, які дозволяють США отримувати дешеву сировину. А в Гаяні є родовища корисних копалин, які розробляє американська компанія ExxonMobil,
– зазначив політолог.
Важливо, якщо протистояння між Венесуелою та Гаяною переросте у збройний конфлікт, тоді він може торкнутися безпосередньо інтересів Сполучених Штатів, адже ці країни належать до "поясу безпеки" Вашингтона.
"У такому випадку США доведеться обирати пріоритети, і фокус їхньої уваги може зміститися у бік регіону, який розташований у безпосередній близькості до них. Це може вплинути на рівень підтримки України з боку Сполучених Штатів", – наголосив Андрій Вігірінський.
Більше про конфлікт між Венесуелою та Гаяною
- Конфлікт між країнами виник через спірну територію Ессекібо, яка належить Гаяні та має великі поклади корисних копалень. Цей конфлікт триває вже понад сто років, і зараз набуває гарячої фази.
- Останнє його загострення відбулось у 2015 році, коли американська нафтова компанія ExxonMobil виявила нафтові родовища в Ессекібо.
- У Венесуелі 3 грудня відбувся референдум, ініційований президентом країни Ніколасом Мадуро, щодо анексії цієї території. Одне з питань, за яке проголосували на референдумі – визнання суверенітету Венесуели над Ессекібо.