Про це 24 Каналу розповів громадський діяч зі США, член Республіканської партії Борис Пінкус, зауваживши, що Путін загалом зацікавлений у розгортанні різних конфліктів у світі. Йому важливо відвернути увагу Заходу від війни в Україні.
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Росія хоче торгуватися із Заходом
Як наголосив Пінкус, Венесуела вже давно перебуває у сфері російського впливу. Кремль цілком може організувати там війну, щоб ще більше розпорошити ресурси країн Заходу.
Звісно, Путін може й не організувати війну в Південній Америці. Але навіть такий інформаційний тиск тримає в напруженні американське керівництво.
Це демонструє, що ставки підвищуються. І можна торгуватися із Заходом. Щось на кшталт "ми, Росія, даємо спокій з Венесуелою, а ви дайте спокій з половиною України". Це все свідчить про провал нашої американської зовнішньої політики. З Венесуелою давно потрібно було розібратися включно з різними методами: від зняття санкцій – до блокади,
– вважає Пінкус.
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Також Штатам потрібно зменшити обмеження щодо допомоги Україні та Ізраїлю. До прикладу, як переконаний Пінкус, Києву варто дозволити бити по території Росії західною зброєю.
Ситуація в Росії: коротко
- Хоча наразі Захід не дозволяє використовувати їхню зброю для ударів по території Росії, але там все одно трапляються різні вибухи. На Байкало-Амурській залізниці знову вибухнув потяг із паливом.
- Фінляндія закрила кордон з Росією на два тижні. Все через те, що Кремль влаштовує штучну міграційну кризу в регіоні.
- Станом на 1 грудня Росія втратила понад 330 тисяч особового складу. За 30 листопада ця цифра зросла ще на 1280 одиниць.