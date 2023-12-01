Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель из США, член Республиканской партии Борис Пинкус, отметив, что Путин в целом заинтересован в развертывании разных конфликтов в мире. Ему важно отвлечь Запад от войны в Украине.

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Россия хочет торговаться с Западом

Как отметил Пинкус, Венесуэла уже давно находится в сфере российского влияния. Кремль вполне может организовать там войну, чтобы еще больше разбросать ресурсы стран Запада.

Обратите внимание! Венесуэла может напасть на Гайану из-за, как они считают, спорных территорий Эссекибо, принадлежащих Гайане. Там обнаружили огромные запасы нефти. Президент Венесуэлы Николас Мадуро хочет провести "референдум" насчет этой территории. В Гайане считают, что результаты этого "референдума" хотят сделать поводом для попытки аннексии территории.

Конечно, Путин может и не организовать войну в Южной Америке. Но даже такое информационное давление держит в напряжении американское руководство.

Это показывает, что ставки повышаются. И можно торговаться с Западом. Что-то вроде "мы, Россия, оставляем в покое Венесуэлу, а вы оставьте в покое половину Украины". Это свидетельствует о провале нашей американской внешней политики. С Венесуэлой давно нужно было разобраться включительно с разными методами: от снятия санкций – до блокады,

– считает Пинкус.

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Также Штатам нужно уменьшить ограничения насчет помощи Украине и Израилю. К примеру, как убежден Пинкус, Киеву стоило б разрешить бить по территории России западным оружием.

Ситуация в России: коротко