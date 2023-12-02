Окрім того, міністр наголосив, що результати відновлення наступу ЦАХАЛ – вражають. Терористам завдали колосальних втрат.

Зверніть увагу Ердоган заявив, що ніколи не визнає ХАМАС терористами

Тисячі терористів знищено, десятки штабів (зазнали ударів – 24 Канал), сотні терабайтів інформації в наших руках, сотні терористів схоплені та допитуються в Ізраїлі,

– мовиться у повідомленні.

Наразі у терористів Сектора Гази залишається понад сотня заручників. Серед них є діти. Підтверджена інформація щонайменше про двох.

Раніше стало відомо, що спецслужби Ізраїлю почали кампанію полювання на лідерів ХАМАС по всьому світу. Їх готуються ліквідовувати. Про це заявив Беньямін Нетаньягу. Він повідомив, що наказав діяти щодо керівників терористів, де б вони не були.

"Я дав вказівку Моссаду діяти проти керівників ХАМАС, де б вони не були", – сказав Нетаньягу під час загальнонаціонального звернення 22 листопада.

Наразі планують деталі. До слова, раніше такі плани не розсекречували. Це вперше оголосили про такі накази.