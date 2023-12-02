Кроме того, министр подчеркнул, что результаты возобновления наступления ЦАХАЛ впечатляют. Террористам нанесли колоссальные потери.

Обратите внимание Е Рдоган заявил, что никогда не признает ХАМАС террористами

Тысячи террористов уничтожены, десятки штабов (терпели удары – 24 Канал), сотни терабайтов информации в наших руках, сотни террористов схвачены и допрашиваются в Израиле,

– говорится в сообщении.

В настоящее время у террористов Сектора Газа остается более сотни заложников. Среди них есть дети. Подтвержденная информация о не менее двух.

Ранее стало известно, что спецслужбы Израиля начали кампанию охоты на лидеров ХАМАС по всему миру. Их готовятся ликвидировать. Об этом заявил Беньямин Нетаньяху. Он сообщил, что приказал действовать в отношении руководителей террористов, где бы они ни были.

"Я дал указание Моссаду действовать против руководителей ХАМАС, где бы они ни были", – сказал Нетаньяху во время общенационального обращения 22 ноября.

Пока планируют детали. К слову, раньше подобные планы не рассекречивались. Это впервые объявили о таких приказах.