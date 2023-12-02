Настоящее интервью позволяет дополнить картину взглядов Эрдогана, ранее назвавшего ХАМАС, причастного к убийству более 1000 гражданских израильтян, "не террористами, а освободителями".

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Как турецкий президент характеризует ХАМАС

Отвечая на вопрос журналиста по поводу ожиданий Соединенных Штатов относительно изменения "прохамасской" позиции Турции, Эрдоган рассказал, что еще 20 лет назад объяснял свои убеждения американской еврейской диаспоре.

ХАМАС – не террористическая организация. Они воюют только на тех землях, которые принадлежали Палестине по состоянию на 1947 год. Этой позиции я придерживаюсь и сегодня,

– заявил президент Турции.

Также он не упустил случая упрекнуть Вашингтона за поддержку курдских повстанцев, которые во время последнего кризиса на Ближнем Востоке воевали против ИГИЛ и режима Асада. По мнению Эрдогана, США не могут требовать от него признать ХАМАС террористами, если они не признали террористами курдские организации.

Пояснение! В правление Эрдогана Турция усилила преследование курдов и последовательно отрицает их национальную отдельность. В то же время, сами курды имеют национальную автономию в Ираке и контролируют территории на севере Сирии. Из-за этого аргумент Эрдогана можно считать манипулятивным, поскольку его можно использовать и против Турции.

Эрдоган угрожает Израилю

Не останавливаясь на высказанном, Эрдоган также обвинил Израиль в "терроризме". Мол, политика страны по созданию израильских поселений на не признанных международным сообществом территориях Палестины, была террористической, поскольку при этом израильтяне захватывали имущество местных жителей.

Также в своем интервью Эрдоган последовательно отмечал серьезность своих намерений по процессу над военно-политическим руководством Израиля относительно "геноцида в Газе". Он рассказал, что "около 3 тысяч адвокатов" обратились в Международный уголовный суд в Гааге для открытия соответствующего производства.

"Мы надеемся, что виновники геноцида, пойманные с поличным, получат заслуженные наказания. Мы хотим, чтобы все израильские руководители, приложившиеся к этому геноциду, были переданы в суд", – заявил Эрдоган.

Каким видит Турция завершение войны

По словам турецкого президента, отправной точкой мира в Газе должно стать решение о создании двух государств. Опираясь на эту идею, Организация исламского сотрудничества стремится разработать "дорожную карту" разрешения конфликта.

"США и Великобритания постоянно спрашивают: как этот план будет справляться с угрозой со стороны ХАМАС? И мы отвечаем: если центром соглашения станет решение о двух государствах, угроза из Газы исчезнет сама собой. Уничтожение ХАМАС является нереалистичным сценарием", – высказался Эрдоган.

Обратите внимание! Официально идеология ХАМАС ставит целью деятельности организации освобождения Палестины от израильской оккупации. При этом в 1990-х годах ХАМАС был среди тех, кто не поддерживал соглашение в Осло, направленное на достижение мира между двумя народами. Поэтому утверждение Эрдогана о том, что с появлением независимой Палестины конфликт между Израилем и ХАМАС завершится, вызывает сомнения.

Война между Израилем и ХАМАС: последние новости