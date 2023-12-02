Теперішнє інтерв'ю дозволяє доповнити картину поглядів Ердогана, який раніше назвав ХАМАС, причетний до вбивства понад 1000 цивільних ізраїльтян, "не терористами, а визволителями".

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Як турецький президент характеризує ХАМАС

Відповідаючи на питання журналіста з приводу очікувань Сполучених Штатів стосовно "прохамасської" позиції Туреччини, Ердоган розповів, що ще 20 років тому пояснював свої переконання американській єврейській діаспорі.

ХАМАС – не терористична організація. Вони воюють лише на тих землях, які належали Палестині станом на 1947 рік. Цієї позиції я притримуюсь до сьогодні,

– заявив президент Туреччини.

Також він не проминув нагоди дорікнути Вашингтону за підтримку курдських повстанців, які під час останньої кризи на Близькому Сході воювали проти ІДІЛ та режиму Асада. На думку Ердогана, США не можуть вимагати від нього визнати ХАМАС терористами, якщо вони при цьому не визнали терористами курдські організації.

Пояснення! За правління Ердогана Туреччина посилила переслідування курдів та послідовно заперечує їхню національну окремішність. Водночас самі курди мають національну автономію в Іраці та контролюють території на півночі Сирії. Тому аргумент Ердогана можна вважати маніпулятивним, оскільки його можна також використати й проти Туреччини.

Ердоган погрожує Ізраїлю

Не зупиняючись на висловленому, Ердоган також звинуватив Ізраїль у "тероризмі". Мовляв, політика країни щодо створення ізраїльских поселень не визнаних міжнародною спільнотою територіях Палестини, була терористичною, оскільки при цьому ізраїльтяни захоплювали майно місцевих мешканців.

Також у своєму інтерв'ю Ердоган послідовно наголошував на серйозності своїх намірів щодо процесу над військово-політичним керівництвом Ізраїлю щодо "геноциду в Газі". Він розповів, що "близько 3 тисячі адвокатів" звернулися до Міжнародного кримінального суду в Гаазі задля відкриття відповідного провадження.

"Ми сподіваємось, що винуватці геноциду, яких спіймали на гарячому, отримають заслужені покарання. Ми хочемо, щоб усі ізраїльські керівники, які доклалися до цього геноциду, були передані до суду", – заявив Ердоган.

Яким бачить Туреччина завершення війни

За словами турецького президента, відправною точкою щодо миру в Газі повинно стати рішення про створення двох держав. Спираючись на цю ідею, Організація ісламської співробітництва прагне створити "дорожню карту" вирішення конфлікту.

"США та Велика Британія постійно запитують: як цей план даватиме раду із загрозою з боку ХАМАС? І ми відповідаємо: якщо центром угоди стане рішення про дві держави, загроза із Гази зникне сама собою. Знищення ХАМАС є нереалістичним сценарієм", – висловився Ердоган.

Зверніть увагу! Офіційно ідеологія ХАМАС ставить за мету діяльності організації звільнення Палестини від ізраїльської окупації. При цьому в 1990-х роках ХАМАС був серед тих, хто не підтримував угоди в Осло, спрямовані на досягнення миру між двома народами. Тому твердження Ердогана про те, що з появою незалежної Палестини конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС завершиться, викликає сумніви.

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