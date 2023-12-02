Израиль сообщил о намерениях создать буферную зону на палестинской стороне границы Сектора Газа, чтобы предотвратить нападения в будущем. Об этом сообщили региональные источники.

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Наступление Израиля может не прекратиться

По данным трех региональных источников, Израиль связывал свои планы со своими соседями Египтом и Иорданией, а также Объединенными Арабскими Эмиратами.

Саудовская Аравия, которая остановила процесс нормализации отношений с Израилем при посредничестве США после того, как 7 октября ХАМАС напал на государство, была проинформирована. По словам источников, также было доложено о неарабской Турции.

Инициатива не указывает на неизбежное прекращение наступления Израиля. В то же время она показывает, что Израиль выходит за пределы устоявшихся арабских посредников, таких как Египет или Катар, пытаясь сформировать послевоенный Сектор Газа.

Причина такой инициативы Израиля в том, что ни одно арабское государство не проявило готовности предоставлять полицию или руководить Сектором Газа в будущем. Большинство решительно осудило наступление Израиля.

Израиль хочет создать буферную зону между Сектором Газа и Израилем с севера на юг, чтобы предотвратить проникновение ХАМАС или других боевиков, или нападений на Израиль,

– сказал высокопоставленный представитель региональной службы безопасности.

Правительства Египта, Саудовской Аравии, Катара и Турции не сразу ответили на запросы о комментариях. Связаться с иорданскими официальными лицами для комментария не удалось.

Позиция Израиля

Офир Фальк, советник по внешней политике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сказал, что план более детальный и базируется на трехуровневом процессе.

Озвучивая позицию израильского правительства, он сказал, что три уровня включают уничтожение ХАМАС, демилитаризацию Газы и дерадикализацию анклава. По его словам, буферная зона может являться частью процесса демилитаризации. Подробности он не сообщал.

Позиция других стран

Арабские страны отвергли цель Израиля уничтожить ХАМАС. Они считают это невозможным.

В прошлом уже велись разговоры о создании буферной зоны в Секторе Газа, но источники сказали, что теперь он представляет их арабским государствам как часть своих будущих планов.

Издание отмечает, что чиновник США сказал, что Вашингтон выступает против любого плана, уменьшающего размер палестинской территории.

Иордания, Египет и другие арабские государства выразили опасения, что Израиль хочет вытеснить палестинцев из Сектора Газа. Израильское правительство отрицает это.

Переосмыслить цели

Источник в израильских службах безопасности сообщил изданию, что идею буферной зоны "рассматривают". Там также отметили, что пока неясно насколько она будет глубокой.

Два источника в египетских службах безопасности заявили, что Израиль выдвинул идею о разоружении северной части Сектора Газа и создании буферной зоны на севере этой территории под международным контролем.

Один из египетских источников сообщил, что Израиль сместился с акцента на возмездие на демонстрации большей готовности "переосмыслить свои требования".

Региональные источники сравнили план буферной зоны Сектора Газа с "зоной безопасности", когда-то находившейся в Израиле на юге Ливана. Израиль эвакуировал эту зону, глубина которой составляла около 15 километров, в 2000 году после многих лет боев и нападений ливанской Хезболлы.

Израиль готов заплатить высокую цену, чтобы выгнать и полностью выселить ХАМАС из Газы в другие страны региона, подобно тому, что он сделал в Ливане, но это не одно и то же. Избавиться от ХАМАС трудно,

– сказал региональный чиновник.

В то же время еще один источник отметил, что буферная зона может сделать силы Нетаньяху целью в этой зоне.

В Секторе Газа прошли жестокие бои