Друг Путина диктатор Венесуэлы Николас Мадуро объявил о принудительном присоединении Эссекибо – "спорного" региона соседней Гайаны.

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Создание национальной высокой комиссии по "защите" Эссекибо

Николас Мадуро 5 декабря заявил о старте ряда мер, которые могут предшествовать аннексии региона соседней Гайаны – Эссекибо. Об осуществлении аннексии части соседней Гайаны вроде бы накануне высказалось население Венесуэлы во время референдума.

В состав "национальной высокой комиссии по защите Эссекибо" вошли представители Совета обороны, правительства, Совета нацбезопасности, а также деятели политического, религиозного и академического секторов.

Закон Гайаны-Эссекибо

Мадуро внес в парламент Венесуэлы проект закона о создании 24-го штата Гайана-Эссекибо с территории, которую собирается аннексировать.

По словам диктатора, это даст старт реализации результатов проводимого 3 декабря консультативного референдума. Результаты референдума показали, что 95% населения якобы поддержали предложение венесуэльских властей аннексировать богатый нефтью регион соседнего государства Гайаны.

Также в распоряжение Мадуро входило распространить учебными заведениями "новую карту" Венесуэлы с включением спорного региона, а также начать процесс создания "нового штата" Гайана-Эссекибо и провести там перепись населения.

Зоны комплексной обороны Гайаны-Эссекибо

Диктатор Венесуэлы объявил о создании зоны комплексной обороны Гайаны-Эсекибо с тремя зонами комплексного развития и 28 секторами комплексного развития, военными и административно зависимыми от региона комплексной обороны Гуаяны.

В частности, диктатор Венесуэлы распорядился выдавать лицензии на разведку и эксплуатацию природных ресурсов в Эссекибо.

В чем причина спора между сторонами