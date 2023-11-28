Підготує Україну до вступу в ЄС: Верховна Рада підписала важливий документ з Європарламентом

Верховна Рада підписала оновлений Меморандум з Європейським парламентом. У документі мовиться про взаєморозуміння щодо підтримки парламентської демократії між Європарламентом та Верховною Радою.

Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук після зустрічі з президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Історичний Меморандум

Руслан Стефанчук відзначив підписаний документ "історичним". За його словами, цей Меморандум окреслив рамки співпраці Верховної Ради з Європарламентом. Спікер Ради очікує, що з кожним роком партнерські зв'язки будуть зміцнюватися на всіх рівнях.

Основне, що ми сьогодні зафіксували, що ми йдемо до одного знаменника, ми інтегруємося один до одного по функціоналу, по інституційності, по загальних цінностях,

– сказав Стефанчук.

Зокрема, у майбутньому можуть створити представництво України в ЄП як асоційованих членів, а також очікується посилення роботи між комітетами.

"Це важливий і символічний крок у подальшому зміцненні наших давніх відносин. Це також практичний спосіб, у який ми, як Європейський парламент, можемо допомогти Україні підготуватися до вступу в ЄС", – сказала Роберта Мецола.

Президентка ЄП наголосила, що партнерство посилиться після відкриття офісу Європарламенту в Києві.

Україна продовжує реформи: сподіваються на позитивне рішення Європейської Ради

Україна продовжує впроваджувати реформи, які необхідні для початку переговорів про вступ в ЄС.

За висновками Єврокомісії Україна виконала лише чотири з семи рекомендацій. Руслан Стефанчук каже, що Київ "буде рухатися далі" в цьому напрямку.

Зокрема, спікер Ради наголосив, що український парламент вже ухвалив два закони в першому читанні, які стосуються розширення прав національних меншин.

Під час спілкування з президенткою ЄП, я сказав, що до моменту ухвалення рішення (про відкриття переговорів про вступ – 24 Канал), український парламент ухвалить необхідний закон в другому читанні й в цілому,

– сказав Стефанчук.

Роберта Мецола сподівається, що Європейська Рада в грудні цього року ухвалить рішення про відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

За її словами, Україна виконала все, що від неї вимагали. Тому президентка Європарламенту буде закликати лідерів підтримати Україну.

"Це саме те, що я скажу у своєму виступі в Європейській Раді в грудні. Країна-кандидат очікує, що наші слова будуть відповідати нашій риториці, а потім наші дії будуть відповідати нашим словам", – сказала вона.

Крім того, Мецола закликала держави-члени ЄС схвалити 50 мільярдів євро допомоги для України на чотири роки. Європарламент вже підтримав виділення цієї суми для Києва. Очільниця ЄП каже, що не чула аби глави європейських урядів відмовлялися від цих фінансових переговорів.

Всі, хто представляє Україну, і всі, хто спостерігає за тим, як Україна потерпає від цієї незаконної, неспровокованої та несправедливої війни, розуміють, що допомога потрібна. Макрофінансова допомога, про яку було проголосовано, добігає кінця, і тому нам потрібно вкладати наші гроші,

– резюмувала вона.

Що відомо про саміт Європейської Ради