Про це Столтенберг повідомив під час пресконференції, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Як сказав генсек, зараз союзники виконують рішення, які були ухвалені під час саміту у Вільнюсі.

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У НАТО підготують рекомендації щодо реформ у сфері безпеки України

Зокрема, це стосується скорочення шляху України до членства в Альянсі. Тоді союзники погодилися скасувати вимогу ПДЧ для України.

"Ми фактично усунули одну з перешкод, які Україна має подолати, щоб стати повноправним членом, скасувавши вимогу щодо Плану дій щодо членства, як ми також фактично зробили для Фінляндії та Швеції", – заявив він.

Крім того, в рамках саміту у Вільнюсі було створено Раду Україна – НАТО. У середу, 29 листопада, цей орган зустрінеться вперше на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі за участі Дмитра Кулеби.

На нашому засіданні ми погодимося з рекомендаціями щодо реформ у сфері безпеки України, оскільки ми продовжуємо підтримувати її на цьому шляху до членства в НАТО,

– анонсував генсек.

Після узгодження рекомендації стануть для України "дорожньою картою" щодо реформ і кроків, необхідних для приведення у відповідність до стандартів і критеріїв членства в НАТО.

Крім того, він нагадав, що зараз Україна разом із союзниками узгодила програму щодо повної оперативної сумісності між українськими силами й силами НАТО. Зараз українці проходять тренування на F-16, танках західного зразка й це теж сприяє переходу до доктрин НАТО.

Чи отримає Україна запрошення стати членом НАТО

Втім, чи отримає Україна запрошення стати членом НАТО під час зустрічі лідерів у Вашингтоні Єнс Столтенберг не знає.

Він наголосив, що союзники "продовжать вивчати, як наблизити Україну до НАТО ще більше".

"Безумовно, важко сказати, яке саме рішення буде прийнято на саміті у Вашингтоні, але всі наші представники погодилися, що на початку війни повноправне членство неможливе", – резюмував генеральний секретар Альянсу.