Навмисно під дату виборів у Туреччині: як Кремль хоче використати "зернову угоду"

За даними російських ЗМІ, угода, яка дозволяє експорт українського зерна, буде подовжена на 60 днів. Та загалом у російських пабліках виступають проти неї.

Про це 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він зазначив, що росіяни наголошують на тому, що це – "слабкість Росії" і що цю угоду, мовляв, "треба заборонити".

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"І Кремль розуміє, що саме ці люди складають основу його електорату, вони не хочуть їх сильно дратувати. Тому вони кажуть постійно, що ця угода не буде на 120 (днів – 24 Канал), вона буде коротша", – сказав Ус.

Інтереси Росії

Він зауважив, що Україна та ООН казали щодо продовження на 120 днів, натомість Росія зазначала про 60.

Вони (переговори – 24 Канал) тривають за два дні до виборів Президента Туреччини. І навіть тоді багато аналітиків казали, що Росія спеціально обрала дату завершення угоди під вибори президента Туреччини,

– наголосив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Усе через те, що країна-агресорка сподівається на те, що у Туреччині будуть заворушення.

"Ми бачимо, що все ж таки 50/50. Опозиціонер трохи випереджає Ердогана, але це дуже незначний відсоток. Там гіпотетично можливі проблеми, Росія на них сподівається", – сказав він.

Іван Ус припускає, що, найімовірніше, країна-агресорка може просити про роботу аміакопроводу.

"Є проблеми, що, відповідно до класифікації, аміак відносять до 27 групи, якщо не помиляюся, а санкції поширюються на цю групу. Тобто, вуглеводні. І тут певні технічні проблеми, як це організувати. Хоча, це все ж таки радше хімія, ніж вуглеводні", – зазначив він.

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"Крок на користь країни-агресорки"

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень додав, що "зернова угода" з'явилася після того, як Велика Британія запропонувала варіант, коли їх військові човни заходять в Чорне море і забезпечують роботу цього коридору.

Росія, безумовно, була проти. І, фактично існування "зернової угоди" – це крок на користь Росії, адже замість британських кораблів є турецькі кораблі, які якби не так загрожують Росії, як британські,

– зауважив Ус.

Чи готова Росія перешкоджати Китаю

Він пояснив, що значна частина українського зерна прямує в Китай.

"І коли Росія каже, що вона зупинить реалізацію Чорноморської зернової ініціативи, між строк читаємо, що "вона не дасть Китаю ту кількість зерна, на яку він розраховує". Чи готова Росія зараз сваритися з Китаєм – я не впевнений", – підсумував головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

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