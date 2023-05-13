Намеренно под дату выборов в Турции: как Кремль хочет использовать "зерновое соглашение"

По данным российских СМИ, соглашение, разрешающее экспорт украинского зерна, будет продлено на 60 дней. Однако в целом в российских пабликах выступают против него.

Об этом 24 Каналу главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Он отметил, что россияне подчеркивают, что это – "слабость России" и что это соглашение, мол, "надо запретить".

К теме С целым рядом требований России: может ли Турция поддержать агрессора в зерновом соглашении

"И Кремль понимает, что именно эти люди составляют основу его электората, они не хотят их сильно раздражать. Поэтому они говорят постоянно, что это соглашение не будет на 120 (дней – 24 Канал), оно будет короче", – сказал Ус.

Интересы России

Он отметил, что Украина и ООН говорили о продлении на 120 дней, в то время как Россия отмечала о 60.

Они (переговоры – 24 Канал) продолжаются за два дня до выборов Президента Турции. И даже тогда многие аналитики говорили, что Россия специально выбрала дату завершения соглашения под выборы президента Турции,

– подчеркнул главный консультант Национального института стратегических исследований.

Все потому, что страна-агрессор надеется на то, что в Турции будут беспорядки.

"Мы видим, что все-таки 50/50. Оппозиционер немного опережает Эрдогана, но это очень незначительный процент. Там гипотетически возможные проблемы, Россия на них надеется", – сказал он.

Иван Ус предполагает, что, вероятнее всего, страна-агрессор может просить о работе аммиакопровода.

"Есть проблемы, что, согласно классификации, аммиак относят к 27 группе, если не ошибаюсь, а санкции распространяются на эту группу. То есть, углеводороды. И здесь определенные технические проблемы, как это организовать. Хотя, это все же скорее химия, чем углеводороды", – отметил он.

Как россияне хотят использовать "зерновое соглашение": смотрите видео

"Шаг в пользу страны-агрессора"

Главный консультант Национального института стратегических исследований добавил, что "зерновое соглашение" появилось после того, как Великобритания предложила вариант, когда их военные лодки заходят в Черное море и обеспечивают работу этого коридора.

Россия, безусловно, была против. И, фактически, существование "зернового соглашения" – это шаг в пользу России, ведь вместо британских кораблей есть турецкие корабли, которые не так угрожают России, как британские,

– отметил Ус.

Готова ли Россия препятствовать Китаю

Он пояснил, что значительная часть украинского зерна следует в Китай.

"И когда Россия говорит, что она остановит реализацию Черноморской зерновой инициативы, между строк читаем, что "она не даст Китаю то количество зерна, на которое он рассчитывает". Готова ли Россия сейчас ссориться с Китаем – я не уверен", – подытожил главный консультант Национального института стратегических исследований.

"Зерновое соглашение": главное