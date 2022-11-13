Вибух у центрі Стамбула: ЗМІ пишуть про терориста-смертника, влада заявила про жертв
Джерело:The National News
Удень 13 листопада в центрі Стамбула пролунав вибух. Серед версій турецьких ЗМІ фігурує в основному теракт за участю терориста-смертника.
Влада Стамбула розпочинає розслідування трагедії. ЗМІ пишуть про те, що внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.
Зверніть увагу У центрі Стамбула прогримів вибух: влада каже про теракт
Правоохоронці розслідують теракт
Влада Стамбула повідомила, що внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі. Станом на 17:20 кількість загиблих зросла до 6 осіб. Ще 53 особи зазнали поранень.
Водночас ЗМІ поширюють версію про терориста смертника. Офіційно влада не коментувала причини та версії подій.
На ймовірність того, що вибух спричинив терорист смертник, вказують у кадри з місця трагедії, на яких видно, як на переповненій людьми вулиці раптово пролунав вибух. Тому й турецькі ЗМІ підозрюють, що у натовпі був смертник.
Момент вибуху в Стамбулі: дивіться відео (18+)
Чи є серед постраждалих та жертв українці
Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що станом на 16:15 інформації про те, чи є серед постраждалих або жертв українці – немає.
Водночас керівник МЗС Дмитро Кулеба доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію з вибухом.
Головне про вибух у Стамбулі
Трагедія трапилася на вулиці Бейоглу Істікляль близько 15:20 за київським часом. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські
Офіс головного прокурора Стамбула розпочав розслідування теракту. Призначено 5 прокурорів. Вони застерегли від провокаційних публікацій про вибух у соцмережах і закликали довіряти лише офіційним заявам.