Вибух у центрі Стамбула: ЗМІ пишуть про терориста-смертника, влада заявила про жертв

Удень 13 листопада в центрі Стамбула пролунав вибух. Серед версій турецьких ЗМІ фігурує в основному теракт за участю терориста-смертника.

Влада Стамбула розпочинає розслідування трагедії. ЗМІ пишуть про те, що внаслідок вибуху є постраждалі та загиблі.

Зверніть увагу У центрі Стамбула прогримів вибух: влада каже про теракт

Правоохоронці розслідують теракт

Влада Стамбула повідомила, що внаслідок вибуху є загиблі та постраждалі. Станом на 17:20 кількість загиблих зросла до 6 осіб. Ще 53 особи зазнали поранень.

Водночас ЗМІ поширюють версію про терориста смертника. Офіційно влада не коментувала причини та версії подій.

На ймовірність того, що вибух спричинив терорист смертник, вказують у кадри з місця трагедії, на яких видно, як на переповненій людьми вулиці раптово пролунав вибух. Тому й турецькі ЗМІ підозрюють, що у натовпі був смертник.

Момент вибуху в Стамбулі: дивіться відео (18+)

Чи є серед постраждалих та жертв українці

Речник українського МЗС Олег Ніколенко повідомив, що станом на 16:15 інформації про те, чи є серед постраждалих або жертв українці – немає.

Водночас керівник МЗС Дмитро Кулеба доручив Генеральному консульству України в Стамбулі тримати на особливому контролі ситуацію з вибухом.

Головне про вибух у Стамбулі

Трагедія трапилася на вулиці Бейоглу Істікляль близько 15:20 за київським часом. На місці працюють рятувальники, медики та поліцейські

Офіс головного прокурора Стамбула розпочав розслідування теракту. Призначено 5 прокурорів. Вони застерегли від провокаційних публікацій про вибух у соцмережах і закликали довіряти лише офіційним заявам.