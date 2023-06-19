Окупанти в паніці: на півночі Криму чули гучні вибухи, стрілянину та рух вертольотів

У Красноперекопську, що в окупованому Криму, чули кілька гучних вибухів. А згодом було чутно і черги кулеметів.

Окрім Красноперекопська постріли чули в Ішуні та Танковому. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал.

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На півночі Криму чули вибухи та стрілянину

За попередньою інформацією, у Красноперекопську було кілька вибухів, потім розліталися вертольоти та було чутно черги кулеметів.

Крім Красноперекопська постріли чули в Ішуні та Танковому. Наразі точне місце стрілянини поки не встановлено.

Очевидці кажуть про можливе полювання на безпілотники. Однак черги більше схожі на автоматні, а не на великокаліберні.

Вертоліт близько 15 хвилин кружляв над Красноперекопськом у районі Північно-Кримського каналу, потім полетів у напрямку Роздольного,

– заявили місцеві жителі.

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