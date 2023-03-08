"Український слід" у вибухах на "Північних потоках": в ОПУ пояснили кому це справді вигідно

Британське видання The Times повідомило, що західним розвідкам було відомо протягом місяців ім’я українського приватного спонсора, який нібито профінансував підрив газопроводів "Північних потоків" в Балтійському морі. Його ім'я свідомо було вирішено не розкривати, щоб захистити Україну.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк вважає, що ця інформація зі ЗМІ не вплине до ставлення наших союзників до війни, а саме на оцінку агресивних дій Росії в Україні. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росія хотіла налякати Європу

Він зазначив, що, аналізуючи ексцес у Балтійському морі, який стався у вересні 2022 року, варто не забувати про мотиви того, хто міг це вчинити.

Тоді Росія хотіла налякати Європу тим, що вона замерзне, адже залишиться без російського газу. Для цього країна-агресорка постійно створювала технічні проблеми на газогонах, перш за все на "Північному потіці-1". Там завжди щось пошкоджувалось, і Росія не могла полагодити. І після цього газогони були підірвані,

– зауважив Подоляк.

На його думку, єдиною країною, яка мала мотиви це зробити для того, щоб збільшити тиск на тоді ще європейських партнерів, була тільки Росія.

Михайло Подоляк про мотиви Росії щодо пошкодження "Північних потоків": дивіться відео

Нам це не потрібно

В України не було жодних мотивів для того, щоб це вчинити, тому що підрив газогонів "Північний потік":

не впливав на хід війни;

не виснажував ресурсне забезпечення Росії – не впливав прямо на те, що вона буде робити на полі бою;

не заважав Росії вести війну проти України. Більш того, це б створювало для Росії інформаційні приводи для того, щоб заявити, мовляв, "ми не тільки атакуємо, але й є постраждалою стороною".

Це нонсенс. Нам це не потрібно ні з тактичної, ні зі стратегічної точки зору,

– наголосив радник голови Офісу Президента України.

На його думку, в публікаціях ЗМІ дивно розставлені акценти: якась проукраїнська група, куди не входять громадяни України.

"До того ж, жодного офіційного підтвердження, що Україна якось причетна до цих інцидентів, немає", – зауважив Михайло Подоляк.

Версія видання The Times щодо "українського сліду" у диверсії на "Північних потоках"