Від початку війни кордон перетнули 9550 транспортних засобів з гуманітарною допомогою українцям
З початку повномасштабної війни оформлено 9550 транспортних засобів, якими доправляють гуманітарну допомогу для українців.
Таку інформацію опублікували на сторінці Держприкордонслужби у фейсбуці. Там зазначили, що майже увесь світ допомагає Україні побороти світове зло в обличчі Росії.
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З початку війни Україну підтримують більшість держав світу. Уряди європейських країн, іноземні благодійні та волонтерські організації, підприємства та громади надають всіляку допомогу українському народу,
– написали у Держприкордонслужбі.
За 20 днів війни в Україну надійшли тонни гуманітарної допомоги.
Всього лише за останню добу прикордонники здійснили пропуск 699 автомобілів з гуманітарним вантажем.
Фото вантажівок з гуманітарною допомогою українцям:
Державна прикордонна служба дякує всім небайдужим, партнерам, волонтерам, які допомагають українцям у такий важкий час.
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