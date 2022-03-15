Про це Олександр Сєнкевич написав на своїй сторінці у фейсбук. Він також додав, що в такий важкий час особливо цінуєш небайдужість і доброту.

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Мер Миколаєва наголосив на тому, що українці сильні, коли єдині.

Зауважимо, що по всій Україні працюють волонтери, а гуманітарна допомога приїжджає, як від наших українців, так і від наших партнерів.

Фото з гуманітарними вантажами:

Олександр Сєнкевич опублікував телефонні номери (WhatsApp, Viber, Telegram) для тих, хто бажає надати гуманітарну допомогу Миколаєву.

+380675121592 Наталя

+380506699696 Сергій

У разі, якщо у вас є вантажний транспорт і ви готові допомогти з доставкою до міста гуманітарних вантажів, звертайтесь за номером телефону:

+38 093 333 3023 Олександр

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