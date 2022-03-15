Евакуаційний коридор буде з Маріуполя у напрямку Запоріжжя (Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя).

Важливо Евакуація людей з Харківської області: погоджено один гуманітарний коридор

Правила безпеки під час евакуації

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко закликає видалити месенджери та фотографії з телефону задля особистої безпеки. Також він порадив не затримуватися.

Для особистої безпеки рекомендуємо: видалити месенджери та фото, прибути до Василівки не пізніше 18-00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці, – написав пан Кириленко.

Нагадаємо, 15 березня в Україні відкривають 9 гуманітарних коридорів. Окупанти обіцяють, що будуть дотримуватися тиші.

Дивіться відео брифінгу Ірини Верещук від 15 березня: