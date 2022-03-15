Эвакуационный коридор будет из Мариуполя в направлении Запорожья (Мариуполь, Мангуш, Бердянск, Токмак, Васильевка, Запорожье).

Важно Эвакуация людей из Харьковской области: согласован один гуманитарный коридор

Правила безопасности при эвакуации

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко призывает удалить мессенджеры и фотографии с телефона для личной безопасности. Также он посоветовал не задерживаться.

Для личной безопасности рекомендуем удалить мессенджеры и фото, прибыть в Васильевку не позднее 18-00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или в Токмаке, – написал Кириленко.

Напомним, 15 марта в Украине открывается 9 гуманитарных коридоров. Оккупанты обещают, что будут соблюдать тишину.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта: