Об этом Александр Сенкевич написал на своей странице в фейсбук. Он также добавил, что в столь тяжелое время особенно ценишь неравнодушие и доброту.
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Мэр Николаева отметил, что украинцы сильны, когда едины.
Заметим, что по всей Украине работают волонтеры, а гуманитарная помощь приезжает как от наших украинцев, так и наших партнеров.
Фото с гуманитарными грузами:
Александр Сенкевич опубликовал телефонные номера (WhatsApp, Viber, Telegram) для желающих оказать гуманитарную помощь Николаеву.
В случае, если у вас есть грузовой транспорт и вы готовы помочь с доставкой в город гуманитарных грузов, обращайтесь по телефону:
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