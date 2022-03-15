Об этом Александр Сенкевич написал на своей странице в фейсбук. Он также добавил, что в столь тяжелое время особенно ценишь неравнодушие и доброту.

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Мэр Николаева отметил, что украинцы сильны, когда едины.

Заметим, что по всей Украине работают волонтеры, а гуманитарная помощь приезжает как от наших украинцев, так и наших партнеров.

Фото с гуманитарными грузами:

Александр Сенкевич опубликовал телефонные номера (WhatsApp, Viber, Telegram) для желающих оказать гуманитарную помощь Николаеву.

+380675121592 Наталья

+380506699696 Сергей

В случае, если у вас есть грузовой транспорт и вы готовы помочь с доставкой в ​​город гуманитарных грузов, обращайтесь по телефону:

+38 093 333 3023 Александр