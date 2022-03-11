Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, тому мирні жителі повинні залишати свої помешкання та евакуюватися. Від початку війни Укрзалізниця вивезла у безпечні місця приблизно 250 тисяч дітей.

Дітей евакуюють у безпечні точки України та за кордон. Також Укрзалізниця продовжує вивозити жінок на останніх місяцях вагітності та пацієнтів, які перебувають в реанімаціях чи травматології.

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Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей

В Укрзалізниці розповіли, що від початку збройної агресії Росії компанія евакуювала близько 250 тисяч дітей.

Крім цього, вивозимо окремими рейсами групи дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, новонароджених, дітей з багатодітних родин та неповнолітніх, які проходили лікування в клініках на кшталт Охматдиту – таких дітей вже врятовано близько 6 тисяч,

– мовиться у повідомленні.

Компанія докладає максимальних зусиль, аби евакуювати найменш захищених співгромадян та людей, які опинились у безвихідній ситуації через напад Росії на Україну. Українців рятують з обстріляних окупантами міст та паралельно готують плани повернення їх додому.

Дивіться фото евакуації дітей / Фото Укрзалізниці