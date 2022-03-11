За даними Дитячого фонду ООН від бомб, авіаударів та інших жахіть війни були змушені тікати понад 1 мільйон дітей.
Важливо У Празі запрацювала телефонна лінія з питань навчання дітей біженців
Більшість сімей з дітьми виїхали до:
- Польщі,
- Угорщини,
- Словаччини,
- Молдови,
- Румунії.
Кількість дітей, які переїжджають, приголомшує, що свідчить про те, наскільки відчайдушною стала ситуація для дітей і сімей в Україні. Діти залишають усе, що знають, у пошуках безпеки. Це розриває серце,
– сказав регіональний директор ЮНІСЕФ по Європі та Центральній Азії Афшан Хан.
Додамо, що польські ЗМІ заявили, що з 24 лютого на територію Польщі прибуло майже 1,5 мільйона осіб. До слова, нижня палата парламенту Польщі 9 березня схвалила закон про підтримку громадян України. Мовиться про тих, хто прибуває у країну, втікаючи від війни, яку веде Росія.
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