За ухвалення відповідного закону проголосували 439 депутатів Сейму. Проти були 12, ще 3 – утрималися.

Читайте також У яких країнах Європи безкоштовний транспорт для українців: актуальний перелік

Польща ухвалила закон про підтримку біженців з України

Нижня палата польського парламенту ввечері 9 березня прийняла закон про підтримку громадян України, які прибувають у Польщу у зв'язку з розв'язаною Росією війною.

Документ урегульовує питання щодо легальності перебування українських біженців у Польщі, а також надання їм підтримки.

Спецзакон передбачає

надання біженцям ідентифікаційного коду (PESEL),

їхнє перебування у Польщі визнаватимуть легальним протягом 18 місяців,

українці можуть легально працевлаштуватись,

отримають доступ до безкоштовної медицини,

учні та студенти матимуть змогу навчатися у школах та університетах.

Завдяки новому закону люди та організації, які нададуть біженцям з України житло та харчування, отримуватимуть допомогу 1,2 тисячі злотих на місяць (приблизно 8,5 тисяч гривень). Допомога виплачуватиметься максимально упродовж 60 днів.

Крім того, Польща надасть одноразову виплату біженцям з України у сумі 300 злотих (2,1 тисячі гривень) на одну людину.

Ба більше – у державному банку BGK створять спецфонд, з якого фінансуватимуть допомогу для України. А у бюджеті країни передбачать цільовий резерв.

До слова, за інформацією Прикордонної служби Польщі, з 24 лютого до країни прибули вже приблизно 1,4 мільйона біженців з України.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Ознайомтеся – куди можуть влаштуватися українки на роботу в Польщі: дивіться відео