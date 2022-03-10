За принятие соответствующего закона проголосовали 439 депутатов Сейма. Против были 12, еще 3 – воздержались.

Читайте также В каких странах Европы бесплатный транспорт для украинцев: актуальный список

Польша приняла закон о поддержке беженцев из Украины

Нижняя палата польского парламента вечером 9 марта приняла закон о поддержке граждан Украины, прибывающих в Польшу в связи с развязанной Россией войной.

Документ урегулирует вопросы легальности пребывания украинских беженцев в Польше, а также оказания им поддержки.

Спецзакон предусматривает

предоставление беженцам идентификационного кода (PESEL),

их пребывание в Польше будет признано легальным в течение 18 месяцев,

украинцы могут легально трудоустроиться,

получат доступ к бесплатной медицине,

учащиеся и студенты смогут учиться в школах и университетах.

Благодаря новому закону люди и организации, которые предоставят беженцам из Украины жилье и питание, будут получать помощь 1,2 тысячи злотых в месяц (примерно 8,5 тысяч гривен). Помощь будет выплачиваться максимально в течение 60 дней.

Кроме того, Польша предоставит одноразовую выплату беженцам из Украины в сумме 300 злотых (2,1 тысяч гривен) на одного человека.

Более того – в государственном банке BGK создадут спецфонд, из которого будут финансировать помощь для Украины. А в бюджете страны будет предусмотрен целевой резерв.

К слову, по информации Пограничной службы Польши, с 24 февраля в страну прибыли уже около 1,4 миллиона беженцев из Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Ознакомьтесь – куда могут устроиться украинки на работу в Польше: смотрите видео