Від рук окупанта загинув 331 мирний житель України, – ООН

Організація об'єднаних націй повідомила про загибель 331 мирного жителя України внаслідок вторгнення Росії.

Поранено 675 людей. Про це повідомляє Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Серед 331 вбитої людини 19 – діти. За даними управлення, більшість постраждалих загинули від вибухової зброї, зокрема, обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракетних та авіаційних ударів.

Водночас, за даними Офісу Президента за вісім днів війни від зброї російських окупантів загинуло 28 дітей, поранено 64. Близько півтора мільйона дітей перебуває на територіях, що потерпають від обстрілів.

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