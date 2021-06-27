Штам Дельта поширюється світом, українці платитимуть більше за світло – відео тижня

Світом активно поширюється новий штам вірусу COVID-19 Дельта. Перші випадки інфікування вже виявили в Україні. В Україні зросли ціни на електроенергію на 20%. Причиною стала зупинка блоків атомних електростанцій в деяких областях.

Найцікавіші сюжети, які стали найпопулярнішими за тиждень серед наших читачів – до вашої уваги.

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Новий штам коронавірусу розповсюджується світом

Мутований штам коронавірусу Дельта вирує в багатьох країнах світу. У ВООЗ його визнали одним з найнебезпечніших. Оскільки він швидше розповсюджується, спричиняє важчу форму хвороби і проти нього ліки та вакцини є менш ефективними.

Штам Дельта стрімко поширюється світом: дивіться відео

В Україні зросли ціни на світло

Українці платитимуть за електроенергію більше на 20%. Підвищення тарифів зумовлене зупинкою атомних енергоблоків Запорізької та Хмельницької АЕС. Втім експерти відзначили, що на початку літа в країні завжди спостерігається профіцит електрики. Відтак мало навпаки відбутися зменшення ціни.

Тарифи на електроенергію в Україні зросли на 20%: дивіться відео

Рожеве озеро Сиваш приваблює сотні тисячі туристів

Рожеве озеро Сиваш називають "найінстаграмнішим місцем Приазов'я". Українці з'їжджаються на Херсонщину, щоб зробити селфі на фоні унікальної локації. Щороку це місце відвідують 800 тисяч відпочивальників.

Рожеве озеро Сиваш вражає своїми краєвидами: дивіться відео

Що може чекати на політичну кар'єру Разумкова

У ЗМІ ширяться чутки, що в Офісі Президента нібито мріють замінити Дмитра Разумкова на його заступника – Руслана Стефанчука. Водночас сам спікер Верховної Ради під час пресконференції заявив, що у відставку не збирається.

Разумков прокоментував чутки про свою відставку: дивіться відео

В Україні презентували оновлене шкільне меню​

З вересня українські школярі почнуть харчуватися оновленим рекомендованим меню. Страви складатимуться не тільки з традиційних українських, а й з різних популярних страв кухонь світу. Під час презентації кухарі, під керівництвом Євгена Клопотенка, приготували корисну їжу для школярів.

У школах готуватимуть нове шкільне меню: дивіться відео