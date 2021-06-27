Українці завжди знайдуть з чого посміятися, а тиждень, що минає, не став винятком. Ми обрали найсмішніше з того, над чим реготали користувачі мережі впродовж робочих днів.

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Україна вийшла в плей-офф

На Євро-2020 українська збірна перемогла лише в одному матчі – з Північною Македонією. Однак це не завадило їй вийти в 1/8 фіналу. Такій перемозі наші футболісти завдячують Бельгії, Данії, Іспанії та Швеції. Ці збірні обійшли Фінляндію, Росію, Словаччину та Польщу.

Україні ж не тільки радіють через те, що збірна залишилася на Євро-2020, але й сміються з самих себе. Адже з'ясувалося, що для того, аби перемогти достатньо просто сидіти і чекати.

До речі, на український мем відреагував навіть посол Швеції в Україні Тобіас Тіберг. Він опублікував картинку про те, як українська збірна просто дивиться, як шведи копають яму. Дипломат з гумором додав, що вони завжди готові прислужитися.

Саме з шведами українці зіграють у фіналі. Користувачі мережі вже придумали ще один дотепний мем.

Росія "обстріляла" британський есмінець

Російська влада заявила, що есмінець "Дефендер" Великої Британії зайшов у "її територіальні води" і через це по судну відкрили вогонь. У Лондоні одразу ж відповіли, що Москва бреше, бо не стріляла у судно. Насправді росіяни просто попередили британців про те, що проводять навчання. Так Кремль вчергове осоромився через фейки.

Згодом у Москві почали погрожувати "жорсткішими" заходами на такі "порушення". На це прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що в разі необхідності знову обере такий же маршрут для есмінця, адже він найкоротший.

До речі, "своїми територіальними водами" Кремль назвав акваторію біля тимчасово окупованого Криму. Найобурливіше те, що країна-агресор звинуватила Британію у "порушенні міжнародного законодавства". Однак Джонсон зазначив, що окупацію Криму не визнає, тому на територію Росії "Дефендер" без дозволу не запливав.

Аномальна спека в Україні

Впродовж тижня українцям здавалося, що вони зробили щось погане і погода вирішила показати їм, як воно – жити у пеклі. Температурні максимуми фіксували на Львівщині, Київщині та Чернігівщині. Люди жартували, що полюбили ходити на роботу через кондиціонери. Адже перебувати вдома та на вулиці було невиносимо. Дехто бідкався, що хоче вже зими.

Наприкінці робочого тижня погода вирішила трохи охолодити вулиці Львова. Однак не встигли люди зрадіти довгоочікуваному дощу, як він перетворився на сильну грозу й утворив у Львові ріку. Тепер вже всі бідкалися через затоплені вулиці, повалені дерева та пошкодженні автівки. Здається, погоді нудно і вона вирішила розважитися перекидаючи львів'ян з крайнощів у крайнощі.

Ну а ми бажаємо вам гарної погоди не лише за вікном, а й на душі. Їдьте у село, беріть відпустку, їжте черешні та радійте літу. P.S. Скоро вже липень.