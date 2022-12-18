Як довго українці сидітимуть без світла: економіст назвав кілька речей, які варто знати

Сьогодні загальний обсяг втрат енергосистеми через обстріли окупантів становить близько 75 мільярдів гривень. Це сума, яка необхідна, щоб повністю відновити енергопостачання всім громадянам, зокрема і бізнесу.

Окрім грошей, потрібен ще й час на відновлення енергетичної системи. Про це 24 каналу розповів економіст та виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

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Як довго українці сидітимуть без світла

За його словами, є речі в цьому процесі, які не робляться швидко та пристосовуються під конкретний перелік споживачів. Мовиться про трансформаторні підстанції, які є унікальними та потребують певного часу на їхнє відновлення.

Так, щоб розуміти, як довго нам терпіти аварійні та планові відключення електроенергії, є кілька речей, які українцям необхідно знати, а саме:

планові відключення чекають нас до весни;

аварійні відключення напряму залежать від інтенсивності обстрілів української енергосистеми окупантами.

Якщо обстріли будуть, але ми матимемо можливість повністю захищатися протиповітряною та протиракетною обороною, то критичні відключення, які зараз є, дуже швидко зникнуть і залишаться лише планові,

– повідомив економіст.

Пендзин пояснив, як довго нам терпіти відключення світла: дивіться відео

Зараз лише ядерна енергетика не постраждала від обстрілів

Станом на сьогодні немає жодної генерації, окрім ядерної, яка б не постраждала від російських обстрілів. Так, проблеми є як з генерацією, так і з розподільчими системами.

Для того, щоб нормально працювала генерація, необхідно, щоб з неї знімали потужність. Роблять це через трансформаторні підстанції та системи Укренерго,

– розповів економіст.

За його словами, якщо туди буде попадання, то треба заглушати навіть ядерні енергоблоки. Адже не буде чим знімати енергію, яка була вироблена на тих енергоблоках.

Бізнес рятується генераторами, але через це ростуть ціни

Сьогодні надзвичайно складно відновити всі пошкодження, яких завдав ворог. Як наслідок страждає і бізнес, і люди. Українці страждають психологічно, а бізнес до того ж сильно втрачає по грошах.

Так, підприємства, які працюють у безперервному режимі підстраховуються іншими способами безперервного постачання струму, зокрема генераторами різного типу. Однак електроенергія, вироблена, наприклад, дизель-генераторами коштує у 5 – 5,5 раза дорожче за ту, що отримував бізнес з мережі навіть за високих тарифів.

Ми маємо розуміти, що все це однозначно лягає у собівартість продукції та зрештою ляже на плечі кінцевого споживача,

– підкреслив Пендзин.

Ба більше, відновлення критичної інфраструктури, яке зараз здійснює Укренерго також рано чи пізно ляже в тариф електроенергії. Вже сьогодні на сайті Укренерго є пропозиція щодо збільшення тарифу з 60% до 100%.

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Це пов'язано з тим, що вартість відновлення енергетичної інфраструктури буде здійснюватися не коштом виробника електроенергії або компанії-постачальника, а коштом споживача. Все це буде перекладено в тариф та розтягнуто на певний період часу.

"Це також ускладнює ситуацію з вартістю та збільшує кінцеву ціну, яку ми платимо за ті чи інші послуги", – підсумував економіст.